Uzun vadede en çok borsa kazandırıyor

BORSA İstanbul AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Hakan Atilla, "Borsada kısa vadeli al-satlar yerine, detaylı analiz yapan yatırımcılar, uzun vadede altından da dövizden de daha çok getiri elde edebiliyor." dedi.

BORSA İstanbul AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Hakan Atilla, "Borsada kısa vadeli al-satlar yerine, detaylı analiz yapan yatırımcılar, uzun vadede altından da dövizden de daha çok getiri elde edebiliyor." dedi. Borsa İstanbul'un yenilenerek İstanbul Finans Merkezi'nde yer almasının planlandığını ifade eden Atilla, "Bugünün yatırımcıları, tek bir piyasada tek bir pozisyon açmıyorlar. Dolayısıyla bizim de işlem yapılabilir saatlerimizi genişleterek gelişmiş ülkelerin borsalarıyla eşanlı açık olduğumuz zaman dilimini büyütmemiz lazım. Bu sebeple önümüzdeki günlerde VİOP'ta akşam seansını devreye alacağız. Saat 19.00-23.00 zaman diliminde de piyasamızın açık olması sayesinde, örneğin ABD piyasasının gündüz seansında işlem yapan bir yatırımcının aynı anda Borsamızda da işlem yapabilmesi mümkün olacak" dedi. Atilla, borsanın halk tarafından daha çok anlaşılması ve sahiplenilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Borsayı uzun vadeli düşünen ve finansal göstergeleri güçlü şirketleri seçen yatırımcıların beklentilerinin karşılanacağına inanıyorum" görüşünü dile getirdi.



PİYASALAR NORMAL SEYRİNE DÖNÜYOR

İRAN'IN Irak'taki ABD tesislerine yönelik saldırılarının ardından tansiyonun yeniden yükselmesiyle birlikte ilk tepki olarak gerçekleşen işlemler, sakin tondaki açıklamaların etkisiyle normal seyrine dönmeye başladı. Dolar/TL jeopolitik risklerle yaklaşık yedi ayın zirvesindeki seyrini sürdürdü. Sabah ilk işlemlerde 5.9770 seviyesinde yer alan kur, öğleden sonra 5,95'in altını gördü. Borsa günü hafif yükselişle kapattı.