İzmir-Ankara YHT çalışmaları hızlandı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, TCDD Genel Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, "Görevde olduğumuz 17 yıl boyunca ulaşım ve erişim altyapısına 767,5 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık." dedi

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, TCDD Genel Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, "Görevde olduğumuz 17 yıl boyunca ulaşım ve erişim altyapısına 767,5 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık." dedi. Yeni Yüksek Hızlı Tren (YHT) projeleri için çalışmaların devam ettiğini açıklayan Turhan, "Ankara-Sivas ve Ankara-İzmir arasında YHT hattı çalışmalarını hızlandırdık. Ankara-Sivas YHT hattını bu yılın ikinci çeyreğinde tamamlamayı hedefliyoruz" dedi. Turhan, Kars ve İzmir Kemalpaşa lojistik merkezlerinin yapım çalışmalarına devam ettiklerini vurguladı.