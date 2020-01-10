Kınık’ta kömür madeni heyecanı

İZMİR'İN Kınık ilçesinde Polyak Elmadere Kömür Madeni, Haziran ayında üretime başlıyor. Kınık Kaymakamı Erol Türkmen, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, AK Parti İlçe Başkanı Sami Mollaahmet ile kooperatif ve esnaf odası yöneticileri Polyak Eynez Maden firmasının ortaklarından, Polat Madencilik firmasının sahibi Muzaffer Polat'ı ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

İZMİR'İN Kınık ilçesinde Polyak Elmadere Kömür Madeni, Haziran ayında üretime başlıyor. Kınık Kaymakamı Erol Türkmen, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, AK Parti İlçe Başkanı Sami Mollaahmet ile kooperatif ve esnaf odası yöneticileri Polyak Eynez Maden firmasının ortaklarından, Polat Madencilik firmasının sahibi Muzaffer Polat'ı ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Polat, "Bölgede yaklaşık 250 milyon ton kömür olduğunu tespit ettik Yılda 5 milyon ton üretim planlıyoruz. Şu anda firmamızda 900 personel çalışıyor, üretime başladığımızda bu sayı daha da artacak" dedi. Belediye Başkanı Doğruer de Polyak Eynez şirketinin üretime başlayacak olmasından duydukları mutluluğu dile getirdi.