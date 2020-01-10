  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > Kınık’ta kömür madeni heyecanı

Kınık’ta kömür madeni heyecanı

Kınık’ta kömür madeni heyecanı
Giriş Tarihi: 10.1.2020

'İN Kınık ilçesinde , Haziran ayında üretime başlıyor. , Başkanı Sadık Doğruer, İlçe Başkanı Sami Mollaahmet ile kooperatif ve esnaf odası yöneticileri firmasının ortaklarından, Polat Madencilik firmasının sahibi 'ı ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

İZMİR'İN Kınık ilçesinde Polyak Elmadere Kömür Madeni, Haziran ayında üretime başlıyor. Kınık Kaymakamı Erol Türkmen, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, AK Parti İlçe Başkanı Sami Mollaahmet ile kooperatif ve esnaf odası yöneticileri Polyak Eynez Maden firmasının ortaklarından, Polat Madencilik firmasının sahibi Muzaffer Polat'ı ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Polat, "Bölgede yaklaşık 250 milyon ton kömür olduğunu tespit ettik Yılda 5 milyon ton üretim planlıyoruz. Şu anda firmamızda 900 personel çalışıyor, üretime başladığımızda bu sayı daha da artacak" dedi. Belediye Başkanı Doğruer de Polyak Eynez şirketinin üretime başlayacak olmasından duydukları mutluluğu dile getirdi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kınık’ta kömür madeni heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN