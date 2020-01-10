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Marketlerde yeni dönem! Bazı ürünlere artık takılacak

Marketlerde yeni dönem! Bazı ürünlere artık alarm takılacak

10.01.2020, 14:50

Marketlerde yeni dönem başlıyor! 'deki bazı marketler yeni bir uygulamaya gidiyor. Raflardaki pahalı ve değerli ürünler artık takılıp veya şeffaf bir kutu içerisinde satılacak.

Türkiye'deki bazı marketler artan hırsızlık olaylarına karşı yeni bir uygulamaya gitti. Bundan sonra bazı ürünler (Bebek bezi, jilet, prezervatif, pahalı çikolatalar) artık alarm takılıp satılacak.

Milliyet'in haberine göre konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Bazı marketler hırsızlık olaylarına karşı önlem almış durumda. Marketler bu şeffaf kutuları demirbaş olarak kullanacak. Bu uygulamanın marketlere maliyeti yok. Kutuların ebadı küçük ve bu kutular kasada sökülecek. " dedi.

VATANDAŞIN RAHATSIZLIĞINA NEDEN OLUR!
Bu uygulamanın vatandaşa büyük vakit kaybı yaratacağını belirten Ağaoğlu, "Bu uygulama ile birlikte kasada bekleyen müşterilerin vakit kaybı fazla olacak. Bu da vatandaşın rahatsızlığına neden olur."dedi.

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