Merkez Bankası ocak ayı beklenti anketini açıkladı

Merkez Bankasının ocak ayı beklenti anketine göre, yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi yüzde 10,01 olarak gerçekleşti. TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,07 iken, bu anket döneminde yüzde 9,54 oldu.

Merkez Bankası Beklenti Anketinde 2020 yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde yüzde 10,01 oldu. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,07 iken, bu anket döneminde yüzde 9,54 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8,94 ve yüzde 8,51 olarak gerçekleşti.

Ankette şu sonuçlar ortaya çıktı:

"2020 yılı Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 16,0 olasılıkla yüzde 8,00 - 8,99 aralığında yüzde 41,4 olasılıkla yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 27,0 olasılıkla ise yüzde 10,00 - 10,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 13,7'sinin beklentilerinin yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 58,8'inin beklentilerinin yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 17,6'sının beklentilerinin ise yüzde 10,00 - 10,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

2020 yılı Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 19,1 olasılıkla yüzde 7,00 - 7,99 aralığında, yüzde 41,5 olasılıkla yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 21,5 olasılıkla ise yüzde 9,00 - 9,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler(2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 19,6'sının beklentilerinin yüzde 7,00 - 7,99 aralığında, yüzde 45,7'sinin beklentilerinin yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 17,4'ünün eklentilerinin ise yüzde 9,00 - 9,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

FAİZ BEKLENTİLERİ

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,40 iken, bu anket döneminde yüzde 11,43'e gerilemiştir. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,41 iken bu anket döneminde yüzde 11,31 olmuştur. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 12,52 ve yüzde 11,53 olarak gerçekleşmiştir.

Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,11 iken, bu anket döneminde yüzde 10,75 olmuştur. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 11,17 ve yüzde 10,77 olarak gerçekleşmiştir.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ

2020 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bu anket döneminde 6,41 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 6,35 TL iken, bu anket döneminde 6,43 TL olarak gerçekleşmiştir.



GSYH BÜYÜME BEKLENTİLERİ

GSYH 2020 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,2 iken, bu anket döneminde yüzde 3,4 olmuştur. 2021 yılı büyüme beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 3,7 olarak gerçekleşmiştir."