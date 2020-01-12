Aydın yaş sebze meyve üssü olacak

Aydın'ı yaş sebze meyve üssü haline getirecek olan yenilenebilir enerji kaynaklı soğuk hava deposunun ihalesi için ilk adım atıldı.

Aydın'ı yaş sebze meyve üssü haline getirecek olan yenilenebilir enerji kaynaklı soğuk hava deposunun ihalesi için ilk adım atıldı. Aydın Ticaret Borsası'nın Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın 3 milyon liralık desteğiyle İncirliova'da 19 dönümlük arazide hayata geçireceği proje için Aydın Valiliği'nde protokol töreni gerçekleşti. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ile Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur arasında imzalanan protokolle elektrik ihtiyacı kurulacak güneş enerji santralinden (GES) karşılanacak depo kentin ürünlerine değer kazandıracak. Borsa Başkanı Çondur, soğuk hava deposu ile tüketicilere 12 ay boyunca Aydın'ın kaliteli ürünlerinin sunulacağını belirterek, "Bu yıl faaliyete geçecek soğuk hava deposu Aydın'ı yaş sebze meyve üssü haline getirecek" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE (ÖZEL)