Altın yatırımında fonlar rekor kırdı

Altın fonlarındaki varlıkların piyasa değeri yıllık bazda yüzde 37 yükselerek 2019’da 141 milyar dolara çıktı. Altın fiyatları son 10 yılın en iyi performansını sergiel rken Türkiye, fon varlığıyla 15. sırada yer aldı.

Altın fonlarındaki varlıkların piyasa değeri geçen yıl 141 milyar dolara ulaştı. Dünya Altın Konseyi (WGC), 2019 Küresel Altın-bazlı Fon Akışı Raporu'na göre, altın fonlarındaki altın miktarı, geçen yıl 400 ton artarak 2 bin 881 tona ulaşırken, ons bazında 92 bin 634 seviyesine ulaştı. 2019 sonu itibarıyla kaydedilen bu rakamlar tüm zamanların en yüksek seviyelerine işaret ederken, altın fonlarındaki varlıkların piyasa değeri yıllık bazda yüzde 37 yükselerek 2019'da 141 milyar dolara çıktı. Bu yükselişe altının ons fiyatındaki yüzde 18,4'lük artış katkı sağladı. Piyasa değeri bazında yıl sonu kapanış rekoru ise 147 milyar dolar seviyesi ile 2012'de elde edilmişti. Pay piyasaları, 2019'da rekor seviyelere yükselmesine rağmen altın fiyatları son 10 yılın en iyi performansını sergiledi. Merkez bankalarının "güvercin" politikaları ve ticaret savaşlarının sebep olduğu belirsizlikler, 2019'da yatırımcıları altına yönlendirdi.



ABD, 10,3 MİLYAR DOLARLA BİRİNCİ

Ülkeler bazında 2019'da altın fonlarına gerçekleşen para akışında ilk sırayı yaklaşık 10,3 milyar dolarla ABD aldı. Ülkenin altın fonlarındaki varlıkların piyasa değeri 67,4 milyar dolara ulaşırken, altın miktarı da 1376,1 ton oldu. ABD'yi, 582,4 tonla İngiltere ve 367,6 tonla Almanya takip etti. Türkiye, sıralamada 0,64 tonluk altın fonu varlığıyla 15'inci sırada yer alırken, ülke fonlarında tutulan toplam altının değeri de 32 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.



RİSKLER SÜREBİLİR

Rapora göre, parasal genişleme altın fiyatlarının en önemli destekçisi oldu. Altının tahvillerin yerini almasında düşük tahvil faizleri dolaylı rol oynarken, altına yatırım yapmamanın alternatif maliyetindeki artış da altın talebini destekledi. Rapora göre, 2019'da altın fiyatlarını destekleyen jeopolitik riskler, 2020 için de geçerliliğini koruyabilir. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi yapmayacağına dair beklentiler gücünü korurken, repo operasyonları da önemini korumaya devam edecek. Düşük tahvil getirileri bazı yatırımcıları tedirgin ederken, oynaklık, altın fiyatlarını destekleyebilecek. Rapora göre satış baskısında altın, ilk liman olabilir.