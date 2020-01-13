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faturasında nasıl tasarruf sağlanır? İşte o yöntemler...

Doğal gaz faturasında nasıl tasarruf sağlanır? İşte o yöntemler...

13.01.2020, 13:38

Küçük ama etkili önlemlerle enerji kaynaklarını verimli kullanan tüketiciler, faturasında yüzde 20 tasarruf sağlayabiliyor. Peki doğal gazda nasıl tasarruf sağlanır? İşte doğal gaz faturası düşürme yöntemleri...

Ankara'da yaklaşık 2 milyon aboneye dağıtım hizmeti sunan Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ (Başkentgaz), enerji tasarrufu yapılabilecek etkili uygulamalar hakkında tüketicileri bilgilendiriyor. Başkentgaz Makine Mühendisi Taha Kayapınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konutlarda doğal gaz kullanımında basit yöntemlerin uygulanmasıyla enerji tasarrufu sağlanabileceğini ifade etti.

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