Evde bakım parası hangi illerde yattı? 13 Ocak Pazartesi evde bakım parası yatan iller

Evde bakım parası yatan iller listesi belli oldu mu? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evinde bakıma muhtaç olan engelliler ve yaşlı kişilerin ailelerinden ayrılmamaları aracılığıyla birinci derece yakınlarına verilen evde bakım maaşı hangi illerde yattı merak ediliyor. İşte 13 Ocak Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller..

Evde bakım parası yatan iller belli oldu mu? sorusu aileler tarafından araştırılıyor. e-Devlet üzerinden sorgulanabilen ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evinde bakıma muhtaç olan engelliler ve yaşlı kişilerin ailelerinden ayrılmamaları aracılığıyla birinci derece yakınlarına verilen evde bakım maaşı hangi illerde yattı? işte 13 Ocak Pazartesi evde bakım parası yatan iller... EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER Evde bakım parası Aksaray, Afyonkarahisar, Bolu, İzmir, Ordu, Antalya, Kırıkkale, Karabük, Osmaniye, Zonguldak, Konya, Kırklareli, İstanbul, Ankara, Mersin illerinde yatırıldı. EVDE BAKIM PARASI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ EVDE BAKIM PARASINA 2020'DE ZAM GELDİ Mİ? 2020 yılında asgari ücrete yapılan zammın ardından evinde hasta, engelli ve yaşlı hastalara bakan 1. derecedeki aile yakınlarına ödenen evde bakım maaşlarına da zam geldi. 2020 yılında 2022 maaşı da denilen evde bakım maaşı 1.384 liradan, 1.457 liraya çıktı. Evde bakım maaşı nasıl sorgulanır: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın E-Devlet kapısında yer alan sayfası üzerinden görüntülenebilen evde bakım maaşı ödeme bilgileri, aynı zamanda Ziraat Bankası üzerinden de SMS ile sorgulanabiliyor. Maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alanlar, büyük harflerle BAKIYE yazıp 4747'ye göndererek maaşlarının yatıp yatmadığı hakkında bilgi sahibi olabiliyor. EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor: 1) Gelir kriterlerinin uygun olması, 2) Bakıma muhtaçlık kriteri, 3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.