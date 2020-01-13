Mandalinadan son olarak tarhana yaptı

BODRUM mandalinasından dolma, sütlaç, reçel, peynir, baklava, pestil gibi bir çok ürün geliştiren girişimci Fadime Aslan, son olarak da tarhanasını yaptı. Kış aylarında sıcak, yaz aylarında ise soğuk içilebilen mandalina tarhanasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Aslan mandalina ekşisi, marmeladı, salamurası, dolmasına tarhanayı da ekledi. Gribal hastalığa da iyi gelen mandalina tarhanasının içinde bulgur, tarçın, zencifil gibi birçok ürün yer alıyor. Aslan, "İksir gibi şifa deposu olan bir lezzet elde ettim" dedi.



■ TUBA AYHAN