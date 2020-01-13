Tescil için gün sayıyor

Türkiye'nin ilk yerli otomobili unvanına sahip 'Türkiye'nin Otomobili' projesi için yürütülen yurt içi tescil işlemlerinin yanı sıra yurt dışında da tescil işlemlerine devam ediliyor. Tasarımın taklit edilmesinin önüne geçmek için dünya çapında tesciller alınması gerektiği belirtiliyor.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), prototipi tanıtılan otomobil için uluslararası alanda yürüttüğü tescil çalışmalarının yanı sıra ulusal alanda da TÜRKPATENT'te gerekli süreçlerin tamamlanması için gün sayıyor. "Türkiye'nin Otomobili" projesinde gözler seri üretim için yapılacak fabrikaya odaklanırken, tescil süreçleri de ulusal ve uluslararası alanlarda hızla ilerliyor. 2022 sonunda ilk araçlarının seri üretimden çıkarılması planlanırken, TOGG, otomobilin tasarımları için Avrupa'da bazı ülkelerin yanı sıra Rusya Federasyonu, ABD, Hindistan, Çin, Japonya ve Güney Kore'ye tescil başvuruları gerçekleştirdi. Otomobilin Türk cumhuriyetlerindeki tescil çalışmalarında da sona gelindiği bildirildi. TÜRKPATENT Başkanı Habip Asan, kurum tarafından sağlanan sınai mülkiyet korumasının "ulusal" olduğunu söyledi. Asan, "Tescil süreçleri önemli. Farklı ülkelerde gerekli tescil başvuruları yapılmazsa Türkiye'nin Otomobili'nin tasarımı ve markası oralarda taklit edilebilir. TOGG'un sınai mülkiyet konusunda farkındalığı çok yüksek. Bu konuda gerekli tedbirler alınacak" dedi.