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“Yatırım planlarınızı bu yıl raflardan indirin”

“Yatırım planlarınızı bu yıl raflardan indirin”
Giriş Tarihi: 13.1.2020
TÜGİAD Ege Şubesi'nin yönetim kurulu toplantısına konuk konuşmacı olarak katılan uluslararası ticaret ve finans uzmanı Profesör Dr. Coşkun Küçüközmen, 2020 yılının Türkiye ekonomisi açısından umut vadettiğini söyledi. 2020'de yüzde 4'lük büyüme hedef ve beklentisine yatırımla ulaşılabileceğini söyleyen Küçüközmen, "Bunun yolu da ticari kredilerde kolaylıklar ve teşviklerden geçiyor, yatırım planlarınızı raflardan indirin" dedi. TÜGİAD Ege Şubesi'nde görev değişikliğiyle Yönetim Kurulu Başkanı olan Melih Sebastien Durmuş "Toplantılar üyelere açık yapılacak ve bir uzman isim sunum yapacak. Prof. Küçüközmen, bize umut aşıladı" diye konuştu.
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