Altın fiyatları ne kadar? 14 Ocak Salı gram altın, çeyrek altın. yarım altın, tam altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte 14 Ocak Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...
Altın fiyatları bugün ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 478,00 lira, Cumhuriyet altını 1.955,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,14 yükselişle 293,60 liradan işlem gördü. Peki altın fiyatları bugüne nasıl başladı? İşte 14 Ocak Salı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 292,87 TL
SATIŞ: 292,94 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 471,94 TL
SATIŞ: 482,44 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 940,93 TL
SATIŞ: 964,89 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.887,76 TL
SATIŞ: 1.923,88 TL
CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.956,00 TL
SATIŞ: 1.986,00 TL
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