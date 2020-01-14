Borsa 120 bini aştı

Borsadan güzel haberler art arda geliyor. Piyasalarda iyimser hava sürerken Borsa İstanbul, Şubat 2018’den bu yana dün ilk kez 120 bin puanı geçerek günü 120 bin 249 puandan kapattı.

Piyasalarda olumlu hava sürerken, Borsa İstanbul, 1 Şubat 2018 tarihinden bu yana dün ilk kez 120.000 puanı aştı ve 120 bin 800 puanın üzerine kadar çıktı. BİST- 100'de tüm zamanların en yüksek seviyesi, 29 Ocak 2018'deki 121 bin 531 puan olarak kayıtlara geçmişti. BİST 100 Endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesine adım adım yaklaşırken, haftanın ilk işlem gününü yüzde 1,34'lük yükselişle 120 bin 249 puandan kapattı.



İMZA 15 OCAK'TA

Geçtiğimiz hafta ABD ile İran arasında Kasım Süleymani suikastıyla başlayan gerilimin piyasalar üzerindeki etkisi Trump'ın açıklamalarıyla sonlandı. Küresel piyasaların odağında yeni haftada yine ABD olacak. Bu kez ABD'nin Çin ile imzalaması beklenen ticaret anlaşması yakından takip edilecek. Trump, ABD ile Çin arasında imzanın 15 Ocak atılacağını dile getirdi. Yurt içi piyasalarda bu haftanın ana gündem maddesini 16 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek olan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı oluşturuyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı dışında ekonomik veri akışının sınırlı olduğu haftanın ilk gününde dolar/TL, 5,85 seviyelerine çekildi.



ALTIN VE PETROL SAKİN

Geçtiğimiz hafta çok sert dalgalanmaların görüldüğü altın ve petrol fiyatları da sakin bir seyir izledi. Altının ons fiyatı 1552 dolar, brent petrolün varili ise 65 doların hemen altında işlem gördü.



