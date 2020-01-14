Cari işlemler üst üste 6 aydır fazla veriyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Kasım 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı. Türkiye'nin cari işlemler hesabı, Kasım 2019'da 518 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 2 milyar 725 milyon dolar oldu.

Türkiye'nin son 12 aylık cari işlemler hesabı Kasım 2019'da 2 milyar 725 dolarla üst üste altı aydır fazla veriyor. Ekonomideki dengelenme süreciyle birlikte makro verilerde iyileşme gözlenirken, bunun en güzel örneği cari işlemler hesabında görüldü. 2018'de 60 milyar dolara yaklaşan 12 aylık cari açık, hükümetin aldığı tedbir ve uygulamaya başladığı yeni kararlarla düşüş trendine girdi. 2018'in yılın ikinci yarısından itibaren cari açıkta başlayan gerileme bir yılın ardından cari fazla konumuna yükseldi. Geçen yılın haziran ayından itibaren başlayan cari fazla üst üste altıncı ayına girdi. Kasım 2019'da 12 aylık cari fazla bir önceki aya göre 1,6 milyar dolar azalışla 2 milyar 725 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kasım 2018'de yıllıklandırılmış cari açık 33,4 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu. Cari işlemler hesabı kasımda dört ayın ardından aylık bazda 518 milyon dolar açık verdi. Analistler, Türk ekonomisinin 2020'de potansiyel büyümesine yakınsamasıyla birlikte cari fazlanın artık daha fazla artmasının beklenmeyeceğini ve cari işlemler hesabının da yeni akışına doğru yöneleceğini dile getirdi. Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, Kasımda cari açığın 518 milyon dolarla piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleştiğini belirtti.