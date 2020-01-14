Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 14 Ocak Salı döviz kuru...

Dolar ne kadar? Euro yükseldi mi? soruları döviz yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Elindeki dövizi bozdurmak ya da döviz almak isteyenler dolar ve euro fiyatında yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki dolar ve euro bugün ne kadar oldu? İşte 14 Ocak Salı döviz kuru...