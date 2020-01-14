Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 14 Ocak Salı döviz kuru...

Dolar ne kadar? Euro yükseldi mi? soruları döviz yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Elindeki dövizi bozdurmak ya da döviz almak isteyenler dolar ve euro fiyatında yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki dolar ve euro bugün ne kadar oldu? İşte 14 Ocak Salı döviz kuru...
Dolar ve euro bugüne nasıl başladı? Dolar yükselişte mi? Euro bugün ne kadar? Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,8730 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5290 lira olmuştu. İstanbul serbest piyasada dolar 5,8780 liradan, avro 6,5480 liradan güne başladı. İşte 14 Ocak Salı dolar ve euro fiyatı...
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