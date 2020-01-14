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Kanal yılda en az 1 milyar dolar gelir getirir

Kanal İstanbul yılda en az 1 milyar dolar gelir getirir
Giriş Tarihi: 14.1.2020
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kanal İstanbul projesiyle Hollandalı, Belçikalı ve Fransızların ilgilendiğini belirtirken, "Projeyi uygun şartlarda YİD veya bir kısmı bütçeyle bir kısmı YİD ile yapmayı planlıyoruz. Biz bugünkü rakamlarla 15 milyar dolarlık projeyi, yüzde 20-25 tenzilatla bugün 12 milyar dolara ihale ederim. Yaklaşık 72 milyar liralık bütçeye ihtiyacım var. Bütçemiz sağlam yok" dedi. Bakan Turhan, "Hesaplarımıza göre Kanal İstanbul'dan geçecek gemilerden alacağımız para, asgari yıllık net 1 milyar dolar civarında. Otoyol standardındaki Kanal İstanbul'dan güvenli şekilde günde 185 gemi geçirebileceğiz. 68 bin kapasiteli kanaldan 50 bin gemi geçtiğinde yıllık 5 milyar dolar gelirimiz olacak" dedi.
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