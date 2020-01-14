Memurlar zamlı maaşlarını alıyor

Memur ve memur emeklisinin maaşlarına yapılan 2020 Ocak zammının ardından ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağı merak ediliyordu. Memurlar yarın zamlı maaşlarını alacak.

cak ayında yaklaşık 12,5 emekli ile 3 milyona yakın memur zamlı maaşlarını hesaplarında görecek. Aralık enflasyonunun 3 Ocak'ta açıklanmasıyla birlikte emeklilere ve memurlara uygulanacak zam oranları da netleşmişti. Devlet memurları, sözleşmeliler ve geçici personel yarın zamlı maaşlarına kavuşacak. Memurlar, ayın 15'inde maaş aldıkları için yeni ücretleri zamlı olarak hesaplarına yatırılacak. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 6 Ocak'ta yayımladığı genelgeye göre memurlar 14 günlük farklarını da alacaklar. Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3 bin 747 liradan 4 bin liraya çıktı. En düşük memur emekli aylığı ise 2 bin 523 liradan 2 bin 661 liraya yükseldi.SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6.49 zam alırken, memurlar ve Emekli Sandığı mensubu emekliler ise yüzde 4 toplu sözleşme zammı ile birlikte yüzde 1.49'luk enflasyon farkını da alacaklar. Emeklilere ödenecek yüzde 4'lük ek ödeme ile memurlara ödenen aile paraları da artış gösterecek. Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında aldıkları için zamsız olarak ödeme yapıldı. Bu emeklilerimizin zam farkları ise yine Ocak ayı içinde Çalışma Bakanlığı'nın açıklayacağı bir takvim çerçevesinde ödenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri tahsis numaralarının son rakamına göre 17 Ocak ile 25 Ocak arasında yeni maaşlarını alacaklar.