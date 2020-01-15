Bakan Bekir Pakdemirli'den burs müjdesi!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den öğrencilere burs müjdesi geldi. Pakdemirli'nin açıklamasına göre, üniversite sınavında ilk 10 bine girip Ziraat, Gıda, Su Ürünleri, Balıkçılık Teknolojisi, Orman Mühendislikleri ile Veteriner Fakülteleri'ne yerleşen öğrencilere burs verilecek.

Bakan Pakdemirli, üniversite sınavında Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili bölümleri tercih eden öğrencilere burs vermeyi planladıklarını söyleyerek, "Üniversite Giriş Sınavı sonucunda ilk 10 bine girip tercihleri sonucu, bakanlığımızın asli görevlerini yürüten ziraat, gıda, su ürünleri, balıkçılık teknolojisi, orman mühendislikleri ile veteriner fakültelerine yerleşenlere bakanlığımızca burs verilmesini planlıyoruz. Strateji Başkanlığımız konuyu çalışıyor, bakanlık ve bütçe mevzuatıyla ilgili bir engel olmazsa, tarım orman sektörlerimizdeki bu alanlara gençlerimizin ilgisini daha çok çekmek istiyoruz. Yani biz istiyoruz ki, tarım-orman bölümleri; en az tıp kadar, hukuk kadar, öğretmenlik bölümleri kadar rağbet görsün, bizi tercih eden en başarılı öğrencileri bizler de burs ve staj imkânlarıyla destekleyelim" dedi.

GIDADA HİLECİLİKLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEME

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli hileli gıdalarla alakalı sorulan soruya "Tabi ki mevcut mevzuatta caydırıcı bir ceza yok. En yüksek mertebeden mevzuata göre ceza veriyoruz. Ama caydırıcı olmuyor. Firmalar ödedikleri cezalardan daha çok para kazandıkları için devam ediyorlar. Bununla alakalı bir yasal düzenleme çalışması yaptık. Ticaretten men ya da hapis cezası olabilir. " yanıtını verdi.

DHA