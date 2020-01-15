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sahiplerine verildi

EBSO Çevre Ödülleri sahiplerine verildi
Giriş Tarihi: 15.1.2020
EGE Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından 2001'den bu yana farkındalık oluşturup çevreye duyarlı projelerle örnek olan sanayi kuruluşlarını ödüllendirmek amacıyla verilen EBSO Çevre Ödülleri sahiplerini buldu. Törende konuşan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, sürdürülebilir ekonominin kalkınmanın temellerinden biri olduğunu belirterek "EBSO olarak bir yandan sanayinin gelişimini hedeflerken, bir yandan da çevresel değerleri en üst seviyede tutuyoruz" dedi. Yorgancılar başvuran firmalara, jüriye, EBSO Çevre Çalışma Grubu Başkanı Erdoğan Çiçekçi'ye ve emeği geçenlere teşekkür etti. EBSO Çevre Ödülleri'nde bu yıl birincilik ödülünü Tetra Pak, ikincilik ödülünü Norm Cıvata ve üçüncülük ödülünü Pınar Et kazandı. Ege Seramik ise teşvik ödülüne layık görüldü.
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