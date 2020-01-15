ESİAD’ın yeni kitabı tanıtıldı

EGE Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) düzenlediği etkinlikte üyelerini yeni kitabı ile buluşturdu. Mövenpick Otel'deki ESİAD üyelerinin eşleri ile birlikte katıldığı etkinlikte araştırmacı yazar Yaşar Ürük'ün katkılarıyla hazırlanan "İzmir'de Ticaret Hayatı ve Çarşılar (1850-1930)" isimli kitabın ön tanıtımı yapıldı. ESİAD Yönetim Kurulu Başkan Fadıl Sivri, ESİAD olarak İzmir'in ticaret hayatına ışık tutan bir kitap çalışmasını hayata geçirdiklerini söyledi.