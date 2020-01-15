  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > ESİAD’ın yeni kitabı tanıtıldı

’ın tanıtıldı

ESİAD’ın yeni kitabı tanıtıldı
Giriş Tarihi: 15.1.2020
EGE Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) düzenlediği etkinlikte üyelerini yeni kitabı ile buluşturdu. Mövenpick Otel'deki ESİAD üyelerinin eşleri ile birlikte katıldığı etkinlikte araştırmacı yazar Yaşar Ürük'ün katkılarıyla hazırlanan "İzmir'de Ticaret Hayatı ve Çarşılar (1850-1930)" isimli kitabın ön tanıtımı yapıldı. ESİAD Yönetim Kurulu Başkan Fadıl Sivri, ESİAD olarak İzmir'in ticaret hayatına ışık tutan bir kitap çalışmasını hayata geçirdiklerini söyledi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ESİAD’ın yeni kitabı tanıtıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN