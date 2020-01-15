“Şoförlerimiz güler yüzlü olmak için yarış halinde”

Aydın’da “Ayın Kaptanı” uygulamasıyla 51 aydır örnek şoförleri altınla ödüllendiren Efeler Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi’nin Başkanı Okan Yalçın, “Hepsini daha başarılı görmek bizi mutlu ediyor” dedi

Aydın'da hayata geçirdiği "Ayın Kaptanı" uygulamasını 51 aydır aralıksız devam ettirerek örnek şoförleri altınla ödüllendiren Efeler Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi'nin Başkanı Okan Yalçın, "Şoförlerimiz artık görevi başında güler yüzlü olmak için yarışıyor. Bu örnek uygulamamızın şoförlerimizin sadece meslek hayatlarına değil özel yaşantılarına olumlu yansımasından dolayı da oldukça mutluyuz" dedi.Efeler ilçesinde toplu taşıma faaliyetini sürdüren Efeler Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi, kaliteli hizmet anlayışıyla vatandaşların takdirini topluyor. 160 araçla vatandaşlara hizmet veren Kooperatifin bünyesindeki şoförler başarılarıyla Türkiye'ye örnek oldu. Şoförlük mesleğinde çığır açan Kooperatif Başkanı Okan Yalçın, hizmetleri ve çalışmaları anlattı.■ Mesleğe nasıl başladınız? Şoförlük, benim baba mesleğim. 1988 yılında taksici olarak çalışmaya başladım. Toplam 9 yıllık bir başkanlık görevim oldu. Üyelerimizin isteği doğrultusunda başkan olarak mesleğimize hizmet etmeye devam edeceğim.■ Türkiye'ye örnek olan projeleriniz hakkında bilgi verir misiniz? Şoförlerimiz için önemsendiklerini hissettirecek 'Ayın Kaptanı' uygulamasını başlattık. Tekne gezileri düzenledik. Sigarayı bırakma ve direksiyon başında telefonla konuşmama eğitimi düzenledik. Tüm şoförlerimize otizm, öfke kontrolü ve stres eğitimleri verdik. Zorunluluk gelmeden bu IP özellikli kameralarımızı arabalara taktırdık. Vatandaşlarımız bu sayede huzur ve güven içinde yolculuk yapabiliyorlar.■ "Ayın Kaptanı' uygulamasının şoförlere ne gibi faydaları oldu? Kooperatif olarak yolcu, yaya ve diğer sürücülere karşı örnek davranışlar sergileyen şoförümüzü 'Ayın Kaptanı' seçiyoruz. Törenle çeyrek altın ve plaketle ödüllendiriyoruz. Aydın'da bunu yapan tek kurumuz. Ben tüm kurum ve kuruluşlara bu uygulamayı tavsiye ediyorum. Şoför arkadaşlarımız güler yüzlü olup 'Ayın Kaptanı' seçilebilmek için birbirleriyle yarışıyor. Mesleklerini daha çok severek yapıyorlar. Bu aile yaşantılarına bile olumlu yansıdı. Yolda gördüğü yaralı köpeği alıp veterinere götürüyorlar. Arkadaşlarımız Türkiye genelinde Kaptanlar Kulübü tarafından oylamayla birinci seçildi. Kooperatifimiz Aydın'ın gururu oldu.Özellikle ücretsiz kartlar konusunda birçok sorunumuz var. Zihinsel ve bedensel engelli vatandaşlarımızın tabi ki başımızın üstünde yeri var ama bu oranın yüzde 40'tan 70'e çıkarılması gerekiyor. 65 yaş üstü ile ilgili çok fazla suiistimaller var. Ücretsiz taşımanın sabah ve akşam saatlerinde kullanılmasının engellenmesi yönünde müracaatlarımız oldu. Ücretiyle vatandaş binemiyor. Son zamanlarda bebek arabalı annelerden şikayet alıyoruz.Günde 60 bin yolcu taşıyan ve 200 kilometre yol kat eden şoförlerimizin öncelikle bu işi sevmesi lazım. Şoförlerimiz kamu hizmeti yaptığımızın farkında olsunlar. Referansı olmayan şoförü almıyoruz. Kooperatifimiz en iyi hizmeti vermeye devam edecek. Ayrıca yerli otomobilimizi çok beğendik.MEHMET KAVAS