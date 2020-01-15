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yıllık %14.8 yükseldi

Toplam ciro endeksi yıllık %14.8 yükseldi
Giriş Tarihi: 15.1.2020
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) endekslerine göre takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, Kasım 2019'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,8 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi de Kasım 2019'da bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı. Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, söz konusu dönemde yıllık yüzde 10,1, inşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, geçen yılın Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artış gösterdi.
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