Ucuz konut kampanyasına basvurular bugün bitiyor

Hükümetin dar gelirliler için başlattığı ucuz konut kampanyasına başvurular bugün sona eriyor. Edinilen bilgilere göre 16 Aralık'tan bu yana 100 bin konut için başvuru sayısı 1 milyon 268'i geçti. Vatandaş yatay mimari anlayışıyla mahalle ve komşuluk kültürüne uygun olarak inşa edilecek konutlardan 3+1 tipinde olanı tercih etti. 2+1 konutlar 894 lira, 3+1'ler ise 1.022 liradan başlayan taksitlerle satılacak. 2+1'ler için 500 lira, 3+1'ler için ise 1.000 lira başvuru bedeli alınacak. TAKSİT ödemeleri sözleşme tarihini takip eden ay itibarıyla başlatılacak.



