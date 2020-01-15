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basvurular bugün bitiyor

Ucuz konut kampanyasına basvurular bugün bitiyor
Giriş Tarihi: 15.1.2020
Hükümetin dar gelirliler için başlattığı ucuz konut kampanyasına başvurular bugün sona eriyor. Edinilen bilgilere göre 16 Aralık'tan bu yana 100 bin konut için başvuru sayısı 1 milyon 268'i geçti. Vatandaş yatay mimari anlayışıyla mahalle ve komşuluk kültürüne uygun olarak inşa edilecek konutlardan 3+1 tipinde olanı tercih etti. 2+1 konutlar 894 lira, 3+1'ler ise 1.022 liradan başlayan taksitlerle satılacak. 2+1'ler için 500 lira, 3+1'ler için ise 1.000 lira başvuru bedeli alınacak. TAKSİT ödemeleri sözleşme tarihini takip eden ay itibarıyla başlatılacak.

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