Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla araştırılıyor. Altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın düştü mü? soruları yatırımcı tarafından araştırılıyor. İşte 16 Ocak Perşembe altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 478,00 lira, Cumhuriyet altını 1.958,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,68 yükselişle 294,10 liradan işlem gördü. Peki altın fiyatları bugüne nasıl başladı? İşte 16 Ocak Perşembe altın fiyatları....
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 293,46 TL
SATIŞ: 293,51 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 469,19 TL
SATIŞ: 479,81 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 935,44 TL
SATIŞ: 959,61 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.876,74 TL
SATIŞ: 1.913,35 TL
CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.938,00 TL
SATIŞ: 1.952,00 TL
Altın fiyatları ne kadar? 16 Ocak Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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