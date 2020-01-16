Altın fiyatları ne kadar? 16 Ocak Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla araştırılıyor. Altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın düştü mü? soruları yatırımcı tarafından araştırılıyor. İşte 16 Ocak Perşembe altın fiyatları...