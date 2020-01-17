İŞKUR üzerinden 100 bin kişi alınacak

KPSS şartsız en az ilköğretim mezunlarına 40 bin kişilik kontenjan ayrılırken, en çok muhasebeci ve kasiyere ihtiyaç olduğu bildirildi. Özel okullar ise ilanlarla matematik ve fizik öğretmenleri arıyor.

İşgücü piyasasında hem işveren hem de iş arayan gençlerin güven kapısı olan Türkiye İş Kurumu üzerinden 100 bine yakın personel alımı yapılacak. Kurum üzerinden en az ilköğretim mezunu 40 bin personel alımı için ilana çıkıldı. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) olmayan adayların başvuru yapacağı iş kolları arasında en fazla ön muhasebeci, kasiyer, konfeksiyon işçisi, satış danışmanı, makineci, beden işçisi aranıyor. Özel okullar da İŞKUR üzerinden matematik, fizik öğretmeni arıyor.



MODERN SİSTEM

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, iş arayanları işle, işvereni de aradıkları iş gücüye buluşturmak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Selçuk, 2019'da yaklaşık 1.5 milyon kişinin İŞKUR aracılığı ile işe yerleştirildiğini anımsatarak, işbaşı eğitim programlarını modern usta-çırak sistemi olarak gördüklerini ifade etti.



SAĞLIK PERSONELİ

Kurum üzerinden en az ilköğretim mezunu KPSS'siz sağlık personelinin yanı sıra hemşire, fizyoterapist alınacak. Açık iş listesinde ihtiyaç duyulan personel arasında meyve ve sebze ayıklayıcısından kuryeye, kaynakçıdan modelist yardımcısına, erkek üst giysileri dikim elemanından kasaba kadar birçok meslek yer alıyor. KPSS olmayan adayların da başvuru yapacağı personel alım ilanlarında en fazla işçi aranan meslekler arasında 6 binden çok beden işçisi, 2 binin üzerinde makineci, bin kadar satış danışmanı, temizlik görevlisi olması dikkat çekiyor.



20 KAMU KURUMU İLAN YAYINLADI

Adalet, Dışişleri, Enerji ve Tabi Kaynaklar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları başta olmak üzere birçok kamu kurumu memur alımı yapılacağını duyurdu. Müze görevlisi, tekniker, restoratör, uzman yardımcısı, yazma eser uzman yardımcısı, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, sosyolog, farklı branşlardan mühendisler, psikolog, büro memuru, güvenlik görevlisi, temizlik personeli, bilişim personeli, nitelikli işçi ve daha birçok meslek gurubundan personel alınacak.



BELEDİYELER DE ALIMA BAŞLADI

Taşerona kadro sürecinin tamamlanmasının ardından belediyeler de işçi alımlarını Kurum üzerinden yapmaya başladı. Kamu kurumlarında ve belediyelerde engelli ve engelsiz kadrolara KPSS puan şartı ve KPSS şartsız 2 bin 400 personel alınacak.



HAZAL ATEŞ