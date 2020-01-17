Rekabet Kurulu'ndan 4 kargo şirketine para cezası

Rekabet Kurumu, 4 posta ve kargo firmasına müşteri paylaşımı yapıp kanunu ihlal ettikleri gerekçesiyle toplamda 61 milyon 400 bin 720 lira para cezası kesti.

Rekabet Kurulu, DHL Worldwide Express Taşımacılık ve Ticaret AŞ, TNT International Express Taşımacılık Ticaret Ltd. Şti., UPS Hızlı Kargo Taşımacılığı AŞ, Yurtiçi Kargo Servisi AŞ'ye müşteri paylaşımı yapmaları gerekçesiyle idari para cezası verdi.



Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, posta kargo taşımacılığı pazarında faaliyet gösteren bazı teşebbüslerin, müşteri paylaşımı yaparak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonucunda, DHL Worldwide Express Taşımacılık ve Ticaret AŞ, TNT International Express Taşımacılık Ticaret Ltd. Şti., UPS Hızlı Kargo

Taşımacılığı AŞ, Yurtiçi Kargo Servisi AŞ'nin söz konusu kanunu ihlal etmeleri nedeniyle idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.



AA