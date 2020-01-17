  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > Selçuk Bayraktar'dan Akıncı'ya karne! 3 pekiyi, 1 zayıf

'dan 'ya karne! 3 pekiyi, 1 zayıf

Selçuk Bayraktar'dan Akıncı'ya karne! 3 pekiyi, 1 zayıf

17.01.2020, 18:54

Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı , karneler günü mesajı yayınladı. Bayraktar, 'nin yeni gururu 'ya da not vermeyi ihmal etmedi. Bayraktar'ın Akıncı'ya verdiği karnede, Cesaret, Çeviklik ve Motivasyon pekiyi alırken, Dinginlik zayıf not aldı.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, karneler günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Bayraktar, Türkiye'nin gökyüzündeki yeni gururu Akıncı TİHA'ya da not vermeyi unutmadı.

"ZAYIFI OLANLAR ÜZÜLMESİN"

Mesajında, karne alan tüm öğrencileri tebrik eden Bayraktar, "Bugün karne günü. Zayıfı olanlar üzülmesin. Çok çalışıp eksiklerini tamamlasın'' ifadelerini kullandı.

Bayraktar mesajının devamında AKINCI TİHA'nın da karnesini verdi. Bayraktar'ın Akıncı paylaşımı sosyal medyada yoğun ilgi gördü.



AKINCI'NIN KARNESİ

Bayraktar'ın Akıncı'ya verdiği karnede, Cesaret, Çeviklik ve Motivasyon pekiyi alırken, Dinginlik zayıf not aldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Selçuk Bayraktar'dan Akıncı'ya karne! 3 pekiyi, 1 zayıf haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN