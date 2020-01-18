DENİB, 2020’ye yeni logo ile başladı

TÜRKİYE'NİN ihracatında önemli bir yeri olan, farklı alanlardaki ürün ve hizmetleriyle dünyanın 200'e yakın ülkesine ulaşan Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), "2020 Denizli Yılı" nda yapacağı yeniliklerle ihracat vizyonunu "tasarım kavramı" temelinde geliştirecek. Bu doğrultuda ilk olarak kurumsal kimliğin en önemli unsuru olan DENİB logosu yenilendi.logoda, Denizli'nin en güçlü ifadesi olan hemşerilik ve sosyal sermaye vurgusunu içine alan, aynı zamanda farklı sektörlerin birlikteliğini de anlatan, birbirlerine geçerek kare oluşturan halkalar kullanıldı. DENİB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, dünyada ihracatın ürün ve marka tasarımıyla ilerlediğini belirterek, "DENİB olarak fiyat rekabeti yerine tasarım gücümüzle katma değerli ihracat yaparak, hem birim kârlılıkta hem de toplamda Denizli ihracatını artırmayı hedefliyoruz. 2020 yılında ihracatı katma değerli olarak artırarak hem Denizli'ye hem de ülkemize daha çok kazandırma gayretinde olacağız. DENİB logosu da bizleri ileriye götürecek bu adımların simgesi olacak" dedi. DENİB, 2020'de ihracatın artırılması için eğitimlerden UR-GE'ye, tasarım etkinliklerinden yarışmalara kadar pek çok alanda çalışmalar gerçekleştirecek.■ SEBAHATTİN ALP