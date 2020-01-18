Konut satışları yüzleri güldürdü

İnşaat sektörü, Aralık ayında gelen tüm zamanların aylık en yüksek satış rakamıyla birlikte 2019 yılını iyi kapadı. Sektör temsilcileri bu yıldan da çok umutlu

Türkiye genelinde Aralık ayında 202 bin 74 adet konut satıldı. Son altı ayda ortalama 140 bin aylık satış rakamı yakalanırken, sektör yılı 1 milyon 348 bin 729 konut satışıyla kapattı. 2018 yılıyla kıyaslanınca yüzde 1,94 civarındaki azalışa rağmen son 4 yıllık ortalamaya çok yakın bir rakamla yıl tamamlandı. Konut satışlarını değerlendiren Konutder Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, hükümetin aldığı tedbirlerin meyvelerini verdiğini belirterek, 1 Ağustos itibarıyla kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarını 15 yıl vadeye kadar yüzde 0.99'a indirmesiyle başlayan süreçle ertelenen konut talebinin canlandığını ve vatandaşların yeniden konut alımına geçtiğini söyledi. Aralık ayındaki satışlarda yıl sonunda biten tapu harcı ve KDV oranındaki indirimin de önemli bir payı olduğunu belirten Elmas, "Böylece yılın ilk yarısında yaşanan düşüşü ikinci yarıda telafi ettik ve çalışmalarımızın karşılığını aldık. Sektörümüzün yeniden moral bulmasıyla birlikte 2020 yılının üretim ve istihdamın arttığı daha bereketli bir yıl olmasını temenni ediyoruz" dedi.



KDV İNDİRİMİ SÜRMELİ

Türkiye genelinde birinci el konut satışlarının geçen yılın Aralık ayına göre yaklaşık yüzde 8 artarak 75 bin 480 adet olarak gerçekleştiğini anlatan Altan Elmas, şunları söyledi: Konut alıcılarını 1. el konut alımına yönlendirecek teşvik mekanizmalarına ihtiyaç bulunuyor. Bu çerçevede kamu bankalarımız 1. el konut kredi faizini aylık yüzde 0,79'a çekerek çok önemli bir adıma yine öncülük yaptılar. Bu adım 1. el konutları avantajlı hale getirdi. Toplam satışların içinde 1. el konut satışının artması, inşaat sektörümüzün, sanayimizin, hizmet sektörümüzün ve dolayısıyla ülke ekonomimizin büyümesi ve istihdamın artması anlamına gelmektedir. Bu nedenle, 2019 sonunda biten harç ve KDV indirimi teşviklerinin birinci ele yönelik olarak uzatılmasını talep ediyoruz.



FAİZLER DÜSTÜ , HER SEY NORMALE DÖNDÜ

2019'DA gerçekleşen toplam konut satış miktarının, önceki yıla yakın seviyede gerçekleştiğini ifade eden İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, yılın son 3 ayında konut kredi faizlerinin yüzde 0.79'a kadar gerilemesinin olumlu etkisiyle büyük bir ivme kazanan konut talebinin yılı 1 milyon 348 bin adet satışla tamamladığını söyledi. Faizlerin gerilemesine bağlı olarak ekonomi ve sektördeki güven endeksinin yükselmesi, satışların temelini sağlamlaştırdığını vurgulayan Durbakayım, "Bu 2020 için büyük umut oldu dedi.



'MAKAS KAPANDI'

AYİDER Başkan Yardımcısı Ahmet Erkutoğlu da, konut satışlarının, Aralık ayında ilk kez 200 bin satış bandının üzerine çıktığını vurguladı. Erkutoğlu, "Aralıktaki konut satış atağı makası kapamamızı sağladı" şeklinde konuştu.