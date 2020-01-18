Markalı konutta stoklar eriyor

Aralık ayında fiyatlar, bir önceki aya göre yüzde 0.58, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2.94 oranında arttı. Aralık ayında stok erime hızı ise yüzde 6.03 oranında gerçekleşti.

Kamuoyunda 'Markalı projeler' olarak adlandırılan, ağırlıklı olarak kurumsal gayrimenkul şirketlerinin ürettiği konutlar üzerinden geliştirilen 'REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi' sonuçlarına göre; Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0.58, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.94 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise yüzde 89.20 oranında nominal artış gerçekleşti. Yeni Konut Fiyat Endeksi'nde, Aralık ayında bir önceki aya göre 1+1 konut tipinde yüzde 0.16, 2+1 konut tipinde yüzde 0.10, 3+1 konut tipinde yüzde 0.21 ve 4+1 konut tipinde yüzde 0.12 oranında nominal artış yaşandı.



KREDİDE ARTIŞ

Aralık ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 8'lik kısmı yabancı yatırımcılara yapılırken, bu satışlarda yüzde 32 oranında 2+1 özellikteki konutlar tercih edildi. Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde; Aralık ayında peşinat kullanımının yüzde 53, banka kredisi kullanımının yüzde 17 ve senet kullanım oranının yüzde 30 seviyesinde gerçekleştiği görüldü.



ERİME HIZI YÜKSELDİ

Yeni Konut Fiyat Endeksi, Aralık stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde adet bazlı stoklarda yüzde 6.03 erime gözlendi. Aralıkda satışı yapılan konutların yüzde 49'u bitmiş, yüzde 51'i bitmemiş konut stoklarından oluştu.