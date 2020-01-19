“Eğitimli emlakçılarla alan da mutlu satan da”

Dokuz yıldır Denizli Emlakçılar Odası Başkanlığı yapan Hakan Arslan, sektörde ‘Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi’ uygulamasının hizmet kalitesini artırdığını söyledi. Eğitime büyük önem verdiklerini belirten Arslan “Bu sayede sektörümüzün başarısı ve güvenilirliği her geçen gün artıyor” dedi

Denizli Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Arslan, 5 Haziran 2018'de çıkartılan 'Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi' uygulamasıyla emlak sektörüne çeki düzen geldiğini söyledi. Emlak sektöründe yeni faaliyete geçmek isteyenlerin en az lise mezunu olacağını, emlak ofislerinin de 30 metrekareden küçük olamayacağını anlatan Başkan Arslan; eğitimli ve bilgili emlakçılarla alıcının da satıcının da memnuniyetinin ön planda tutulduğunu söyledi. Emlak sektörüyle ilgili Yeni Asır'a önemli açıklamalar yapan Başkan Arslan, yönetmeliğe uymayanlar hakkında 4 bin ile 50 bin TL arasında ceza da uygulanabileceğine dikkat çekti.



■ Faaliyetleriniz hakkında bilgi verir misiniz?

Denizli Emlakçılar Odası Başkanlığı görevini dokuz yıldır sürdürüyorum. Odamıza kayıtlı 290 üyemizle birlikte il genelinde emlak, kiralama, arsa, tarla, ticari alan alım satımı, tapu işleri takibi gibi birçok alanda hizmet veriyoruz. Denizli'de nüfusa oranla emlakçı anlamında iyi durumdayız. Yeni yönetmelik ve çalışmalarla alıcı ve satıcının çok daha mutlu olacağı hizmet anlayışına geçtik. Gaziantep, Kayseri, Denizli gibi ekonomisi iyi illerde bizim meslek gurubumuzun işleri de yoğun olur.



30 METREKARE ŞARTI

■ Yeni yönetmelik sektörde neleri değiştirecek?

Ticaret Bakanlığımız ve federasyonumuzun uzun süren çalışmalarıyla birlikte 2018 yılında yeni bir yönetmelik yayınlandı. Bu yönetmelikle 'Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi' alınması zorunlu oldu. Bu belgeyi almayanlar artık emlakçılık yapamayacak. Emlak bürolarında başka işler yapılamayacak, bürolarda çalışan elemanlar da bu belgeyi almış olacak. Yeni yönetmelikte açıkça belirtildiği gibi yeni emlakçılık sektörüne giriş yapmak isteyenler en az lise mezunu olacak. Bu belgeyi mutlaka alacaklar ve işyerleri 30 metrekareden küçük olmayacak. Bunlara uymayanlara, seyyar emlakçılık yapanlara, yönetmeliğin gerekliliğini yerine getirmeyenlere 4 bin ile 50 bin TL arasında para cezası kesilebilecek



BELGESİZ ÇALIŞAMAZLAR

■ Oda üyelerinizle ilgili ne gibi çalışmalarınız var?

Oda olarak üyelerimizin eğitimine büyük önem veriyoruz. Bunun için beş yıl önce odamız bünyesinde 90 saat devam eden 25 farklı 'Emlak Danışmanlığı' eğitimi düzenledik. Bu eğitime katılan ve başarılı olan yaklaşık 2 bin kişiye belge verdik. Bu 2 bin kişiden 290'ı emlakçılık yapıyor ve odamıza üye. Sektöre tertip düzen gelmesi, emlakçılara güvenin tam olması için hizmet içi eğitimler de veriyoruz. Odamıza üye olmayan, bu eğitimlere katılmayan yönetmelikle belirtilen yetki belgesini almayan kesinlikle emlakçılık yapamaz.



VATANDAŞ EMLAKÇIYLA SÖZLEŞME İMZALAYACAK

■ Yönetmelik, vatandaşı ilgilendiren maddeler de içeriyor değil mi?

Evet. Artık evini arsasını, işyerini satmak isteyen emlakçıyla sözleşme imzalayacak. Aynı satılık ev veya işyeri birçok emlakçıda satışa sunulmayacak. Mal sahibi hangi emlakçı ile anlaştıysa, satışı veya kiralamayı o yapacak. Emlakçı da eve veya işyerine verilen fiyat, gelen teklifler, satılacak ürünün ilana çıkmasıyla ilgili sürekli mal sahibine bilgi verecek. Mal sahibinin örnek vermek gerekirse 100 bin TL'ye satmak istediği evi emlakçı 150 bine satamayacak. Emlakçı da satışa sunulan taşınmazın sadece kendisinde olduğunu bilecek. Ona göre takibini yapacak.



■ SEBAHATTİN ALP