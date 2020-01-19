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kooperatifçiliğin örnek kuruluşu’

‘Marmarabirlik kooperatifçiliğin örnek kuruluşu’
Giriş Tarihi: 19.1.2020
Ticaret Bakanlığı, Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, Marmarabirlik'i ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa ve Genel Müdür İsmail Acar tarafından karşılanan Erkan, Entegre Üretim tesislerinde incelemelerde bulundu.

STANDARTLARI YÜKSEK
Kooperatifçiliğin önemine vurgu yapan Erkan şunları söyledi: "Ortaklarına sahip çıkan ve kalite standartlarını her geçen gün daha da artıran bir Marmarabirlik var. Marmarabirlik ülkemizde kooperatifçiliğin örnek kuruluşlarından biri; adeta gözbebeğidir."
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