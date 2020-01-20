İstanbul’da başladı, İzmir’de hızlı büyüyüp dünyaya açıldı

İğne İplik Moda markasını İstanbul’da gelinlik-damatlık sektörüne kazandıran iş adamı Süleyman Deli, “İzmir’i üretim ve satış üssü olarak seçme kararımızdan çok memnunuz. Büyümemizi bu kente borçluyuz” dedi

FARK YARATANLAR- ŞENOL KANTÜRK

İstanbul Etiler'de 24 yıl önce küçük bir butik açıp yola çıkan ve yıllarca sanatçılara özel tasarımlar hazırlayan Süleyman Deli, yıllar içinde isim yaptı ve gelinlik- damatlık sektöründe hızlı ve sağlam adımlarla büyüdü. 1996'da sektöre adım atan, ardından 2012'de İğne İplik Moda markasını hayata geçiren Deli, yıllar içinde İzmir'i üretim ve satış üssü olarak seçti. Gelinlik, abiye ve damatlık sektörünün önemli markalarından İğne İplik Moda'nın sahibi Süleyman Deli, 4 yıl önce İzmir'de hem üretim tesisi hem de satış mağazaları açtı. İzmir'de yaşamasa da her zaman kente bir hayranlık duyduğunu vurgulayan Deli, "If Wedding Fashion Fuarı'nda boy göstermek için mutlaka geliyordum. Bizim sektörümüz için en uygun şehir İzmir" dedi. Tasarımlarının tamamını Avrupa ve Arap ülkelerine ihraç ettiklerini ve bunu İzmir sayesinde başardıklarını dile getiren Deli, "En büyük atölyemiz İzmir Gaziemir'de. Hem yurtiçindeki mağazalarımıza ve bayilerimize hem de dünya çapındaki firmaların toptan atölyelerine gönderdiğimiz ürünleri İzmir'de üretiyoruz. İzmir ekibinin daha yaratıcı olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden zamanımın çoğunu burada geçiriyorum" dedi.





İlk firmanızın kuruluşundan bahseder misiniz?

1996'nın sonunda İstanbul'da De-Sa adıyla kuruldu. 2-3 kişilik ekibimizle Etiler'de küçük bir butik olarak başladık. Houte cuture (kişiye özel) olarak hizmet verip sanat camiasının kıyafetlerini dikiyorduk. Neden biz dünya çapındaki markaların gerisinde kalalım düşüncesi vardı hep bende. Zaman içerisinde marka olmaya karar verince isim değişikliğine gidelim dedik ve 2012'de şirketin adını İğne İplik Moda olarak değiştirdim. Bugün çok sayıda ülkeye ihracat yapıyoruz. 2-3 kişiyle çıktığımız yolda bugün 100'ün üzerinde çalışanımızla yürüyoruz.



BAŞARI İÇİN CESARET ŞART



Bu süreçte yeni yatırımlar yapma düşünceniz var mı?

Korku korkuyu yaratır, cesaret ise cesareti doğurur. Eğer başarılı olmak istiyorsan cesaretli olmak zorundasın. Dolar ve euro şöyle olacak, piyasa böyle etkilenecek gibi düşünürsen o zaman evden çıkmaman lazım. Böyle bir hayat yok. Başarı için mutlaka mücadele gerekiyor. O yüzden atölyemizi biraz daha genişletmeyi düşünüyoruz. 50 kişi daha alacağız. Temel gayemiz hep Türkiye ekonomisine daha fazla katkıda bulunmak oldu.



SIFIRDAN BAŞLAYIP BUGÜNLERE GELDİK



Kaç senedir mesleğin içerisindesiniz?

Ben zengin bir ailenin çocuğu değildim. 6 yaşımdayken Siirt'ten İstanbul'a taşınmışız. Fotoğraflarım var. 14 yaşımda çok iyi bir makineciydim. Bilerek ve isteyerek yapıldığında, aslında başarılamayacak hiçbir şey yok. Bugün 100'ün üzerinde çalışana sahip olan bu şirket, aslında yoktan var oldu. Her defilemizde mutlaka ses getiren bir içerik oldu. Özellikle 'Kadına şiddet' ve 'Çocuk gelinlere hayır' konulu defilelerimizde olduğu gibi gerçek hayatta da aynı duruşu sergiledik. Hiçbir şubemizde asla çocuk gelinlik dikmiyoruz ve satmıyoruz.



BİZDEN ALIP ETİKETLERİNİ KOYUYORLAR



Neden İzmir'i seçtiniz? Bu kararınızdan dolayı memnun musunuz?

İzmir'de Gaziemir ve Çankaya atölyelerinde üretim yapıyoruz. Ana noktamız İzmir. Yaşadığım bir şehir olmasa da hep bir hayranlığım vardı. 4 yıl önce Çankaya'da başladık. İlk zamanlar 50 kişiyle çalışıyorduk. 3 sene önce üretimimizi Gaziemir'deki 4 katlı binamızda yapmaya başladık. Fuar İzmir'e ve havaalanına yakın olması bizim için avantajdı. Çünkü müşterilerimizin büyük çoğunluğu yurtdışından geliyor. İzmir seçimimizden kesinlikle memnunum. İyi ki İzmir'de mağaza ve atölyeleri açmışım. Bu şehri sevdik ve keyifli şeyler yapmaya devam edeceğiz. Toplamda 10 mağazamız var. İtalya, İspanya, Almanya, Balkan ülkeleri ve Arap ülkelerinin tamamında çok iyiyiz. Almanya ve İran'ın hemen hemen bütün şehirlerinde mağazamız var. Dünyaca ünlü birçok markanın ürünlerini biz hazırlıyoruz. İspanya ve İtalya'nın pek çok ünlü markasına üretim yapıyoruz. Bizden alıp kendi etiketleriyle dünyaya satıyorlar. Ürünlerimizi dünya tanıyor.