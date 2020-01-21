Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 21 Ocak Salı döviz kuru...

Dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri döviz yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Döviz yatırımcısı dolar ve euro fiyatındaki dalgalanmaları araştırıyor. Peki dolar ve euro bugün ne kadar oldu? İşte 21 Ocak Salı dolar ve euro fiyatı...