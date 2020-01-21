Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 21 Ocak Salı döviz kuru...

Dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri döviz yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Döviz yatırımcısı dolar ve euro fiyatındaki dalgalanmaları araştırıyor. Peki dolar ve euro bugün ne kadar oldu? İşte 21 Ocak Salı dolar ve euro fiyatı...
Dolar ve euro bugün ne kadar? Döviz yatırımcısı dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmelerini araştırıyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,9190 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5620 lira olmuştu. Peki dolar ve euro bugün ne kadar? İşte 21 Ocak Salı dolar ve euro fiyatı...
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