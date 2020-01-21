Tire Süt Kooperatifi Başkanı Eskiyörük, “Türkiye’nin her yerinde çalışmalarımızı anlatıyorum. Birleşmiş Milletler tarafından örnek kırsal kalkınma modeli gösterilen Tire Süt’ü artık dünya tanıyor” diye konuştu

Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, Türkiye'nin dört bir yanında davet aldıkları konferanslarda, kendi kooperatif modellerini anlattığını belirterek, "Birleşmiş Milletler tarafından örnek kırsal kalkınma modeli olarak gösterilen 'Tire Süt' modelini artık dünya tanıyor. Yerel yönetimler kırsal kalkınmaya önem vermeli. Kırsalın sorunlarını çözmeden kentlerin sorunlarını çözemeyiz" dedi. Kooperatif yapısının küçük ölçekli üreticinin korunması ve kalkınmasına yönelik planlandığını ifade eden Eskiyörük, "Ortaklarımızın, yem, tohum, gübre, akaryakıt gibi temel girdilerini sağlıyoruz. Ortak kullanımlı makina parkurumuzla onların tarımsal üretimini destekliyoruz. Satış mağazamızla ortaklarımızın ev ihtiyacını, tarım marketimizle ise alet ve ekipman ihtiyacını karşılıyoruz. Gerektiğinde, avans vererek nakit ihtiyacını karşılayıp, tefeciye karşı koruyoruz. Yerinde eğitim vererek ürünün kalitesini ve verimliliğini artırıyoruz. Toplam 62 alım merkeziyle, sütte soğuk zinciri oluşturduk. Laboratuarımızda süt analizleri yapıyoruz. Kalite değerlerine göre fiyatlandırıyoruz" diye konuştu.



SES GETİREN PROJELER

Tire Süt Kooperatifinin yaşama geçirdiği projeler şunlar:

Okul Sütü Projesi, (2008-2013),

Süt Kuzusu Projesi (2013 - Devam Ediyor),

Çiftçim Market (sadece kooperatiflerin ürünlerinin bulunduğu bir satış mağazası),

Bilgi Aktarım Projesi.

GES Santrali,

Gezen Tavuk Çiftliği,

Damızlık Düve ve Besi Çiftliği,

Ege'deki diğer yöresel ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması (incir, kestane, zeytin vb.)



TARIMIN REÇETESİ

Türkiye'de, tarımın kazandığı önemin herkesçe bilindiğine işaret eden Eskiyörük, çözüm önerilerini ise şöyle sıraladı: