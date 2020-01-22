Altın fiyatları ne kadar? 22 Ocak Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler merak ediliyor. Altın yatırımcısı altının fiyatını araştırıyor. Gram altın bugün ne kadar? Yarım altın, çeyrek altın ne kadar? Altın düştü mü? İşte 22 Ocak Çarşamba altın fiyatları...

Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri merak ediliyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 482,00 lira, Cumhuriyet altını 1.973,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,24 düşüşle 296,40 liradan işlem gördü. Peki altın bugün ne kadar oldu? İşte 22 Ocak Çarşamba altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 296,33 TL

SATIŞ: 296,40 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 472,06 TL

SATIŞ: 482,75 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 941,18 TL

SATIŞ: 965,49 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.888,26 TL

SATIŞ: 1.925,08 TL

CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.957,00 TL

SATIŞ: 1.987.00 TL