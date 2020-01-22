Aydın’da 8. Tarım Fuarı yarın açılıyor

AYDIN'DA 8. Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı yarın başlıyor. Aydın Ticaret Borsası'nın başvurusuyla Kobi Fuarcılık tarafından organize edilen fuar, 23-26 Ocak tarihleri arasında Aydın Pamuk Tarım Satış Kooperatifi deposunda düzenlenecek. Fuarda yerli ve yabancı 350 firma stant açacak. Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, "Fuarda bu yıl ilk kez natürel sızma hafif ve güçlü kategorisinde zeytinyağı yarışması düzenleyeceğiz. Kazananlar 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile ödüllendirilecek" dedi.

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