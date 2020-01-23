Altın fiyatları ne kadar? 23 Ocak Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Güvenli liman olarak tercih edilen altının fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? araştırılıyor. İşte 23 Ocak Perşembe altın fiyatları...