Altın fiyatları ne kadar? 23 Ocak Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Güvenli liman olarak tercih edilen altının fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? araştırılıyor. İşte 23 Ocak Perşembe altın fiyatları...
Altın fiyatları güne nasıl başladı? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 482,00 lira, Cumhuriyet altını 1.975,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,13 artışla 296,80 liradan işlem gördü. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 23 Ocak Perşembe altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 296,74 TL
SATIŞ: 296,79 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 473,80 TL
SATIŞ: 484,53 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 944,65 TL
SATIŞ: 969,06 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.895,22 TL
SATIŞ: 1.932,19 TL
CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.963,00 TL
SATIŞ: 1.993,00 TL
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