Dünya devlerinden Türkiye’ye büyük ilgi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Davos’ta uluslararası fonların ve ünlü markaların yöneticileri ve mevkidaşlarıyla görüşmeler yaptı.

İsviçre'nin Davos kentindeki 50'nci Dünya Ekonomik Forumu'nda küresel fon ve yatırımcılar Türkiye'ye büyük ilgi gösteriyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uluslararası fonların yöneticileri, dünyaca ünlü markalar ve mevkidaşlarıyla bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

GÜVENEN KAZANDI

Finans merkezi konusunda yatırımcılardan ciddi bir talep olduğunu söyleyen Bakan Albayrak, "Ertelenen yatırımların hayata geçtiği bir yıl olacak. Ataklardan ne kadar güçlü çıkarsak kredibilitemiz artar. Türkiye son 6 yıldır yaşadığı badireleri atlatıp yeni bir döneme giriyor. Türkiye ekonomisi eskisinden çok daha farklı. Bu yılın değişim yılı olduğunu yavaş yavaş göreceğiz. İlgi alaka güzel, bu bizi daha çok motive ediyor" dedi. Davos'ta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Albayrak, "Geçen yıla kıyasla Türkiye bu yıl gayet olumlu ve pozitif. Geçen yıl zirve vesilesiyle yaptığımız görüşmelerde olumlu dönüşler alıyoruz. Türk varlıklarına güvenenlerin kazandığı bir yıl geçirdik. Ağustostan bugüne kadar rakip yatırım araçlarından açık ara getiri anlamında öne çıktı. Türk varlıklarına güvenenlerin bırakın kaybetmeyi kazandığı bir süreç oldu. Türkiye politika yapıcı anlamda senkronize bir dönemden geçiyor" ifadelerini kullandı. 2020 için belirlenen yüzde 5'lik büyüme hedefinin gerçekçi olduğunu belirten Albayrak, "Ertelenen yatırımların hayata geçtiği bir yıl olacak. Sağlıktan enerjiye kadar birçok sektörde yaptığımız görüşmelerden 2020'nin direkt yatırımlar açısından önemli bir yıl olacağını görüyoruz. İnşallah çok daha güzel bir 2020 yılı bizi bekliyor" dedi.



POZİTİF AYRIŞACAK

2020 yılının özellikle ABD ve Avrupa üzerinde sorunların buzdolabına kaldırılmasının ve daha sakin geçmesinin beklendiğini ifade Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Beklentilerin olumlu olduğu bir yıl. Bu bizim için de olumlu. Biz çatışmadan uzak iklimden yana olduk. Türkiye bu yıldan itibaren daha pozitif ayrışacak. Büyümeye katkıda bulunacak ülke sayısı azalıyor. Bizim yüzde 5 hedefimiz gayet gerçekçi bir hedef" diye konuştu.



ÜÇ DEV ŞİRKET RADARINA ALDI

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Davos'taki görüşmelerinde Türkiye'de yatırım yapmayı düşünen dünya çapındaki bazı firmalardan randevu talepleri geldiğini belirterek, "General Electric, P&G ve Alibaba'nın görüşme talepleri var" dedi. Türkiye'nin tam bir fırsatlar ülkesi olduğunu belirten Pekcan, şöyle konuştu: "Türkiye, ticaret savaşlarının olduğu bu dönemi çok iyi değerlendirdi. İş dünyamızın ne kadar dinamik olduğunu da biz burada görmüş olduk." Pekcan, dünyada en büyük ihracatçı 50 ülkenin ihracatının ortalama yüzde 2.7 azaldığını, Türkiye'de ise aynı dönemde ihracatta yüzde 2.6 artış olduğunu kaydetti.