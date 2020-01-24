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’da 8. Fuarı törenle açıldı

Aydın’da 8. Tarım Fuarı törenle açıldı
Giriş Tarihi: 24.1.2020

Aydın 8'inci Uluslararası Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı törenle açıldı. Fuarda stant açan 358 firma tarım ve hayvancılıktaki gelişmeleri ve yeni teknolojileri üreticilerle buluşturdu. Efeler ilçesindeki TARİŞ Pamuk Depoları'nda gerçekleştirilen fuarın açılışına Vali Yavuz Selim Köşger, milletvekilleri, belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı. Fuarın ilk gününde firmaların stantlarını gezen binlerce ziyaretçi, ekipman satın aldı. Vali Köşger, "Fuara ilginin yoğun olması bizleri mutlu etti. Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi geldi" dedi. Fuarın 26 Ocak'a kadar açık olduğunu kaydeden Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur ise "Bu yıl geçen yılın üzerinde satış ve ziyaretçi bekliyoruz" dedi.

MEHMET KAVAS

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