BDR Company fuardan memnun

1994'TEN bu yana İzmir'de faaliyetini sürdüren abiye giyim markası BDR Company, yurtiçi pazarının yanısıra yurtdışında da sağlam bir müşteri portföyüne sahip. Firmanın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Çıtır ile oğulları Ercan ve Sercan Çıtır'ın yönetiminde sektörde faaliyetlerini sürdüren marka, bu seneki IF Wedding Fashion İzmir Fuarı'nda yeni satış bağlantıları gerçekleştirerek, beklentilerini karşıladı. 1974'ten beri sektörün içinde olduklarını ve BDR çatısı altında 26 yıldır abiye, nişan ve kokteyl kıyafetleri hazırladıklarını ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Çıtır, "14 senedir IF Wedding Fashion İzmir'e katılıyoruz. Yurtdışı fuarlara da ziyaretçi olarak gidiyoruz. Bizim fuarımızı kendi alanında hayli başarılı ve sektöre çok faydalı buluyoruz. Bu sene diğer yıllara göre tam anlamıyla satın alıcı müşteri kesimi daha fazlaydı" dedi.





TASARIMLARIMIZ ÖZEL

Hedeflerinin yurtdışı pazarlar olduğunu dile getiren Çıtır, "Ağırlıklı olarak dış piyasaya satışlarımız oluyor. İtalya, Portekiz, Almanya ve Hollanda başta olmak üzere Avrupa ve Arap ülkelerine ihracat yapıyoruz. Yıllardır diyalog halinde olduğumuz yabancı müşteriler, tasarımlarımızı çok beğendiği için her sene mutlaka geliyorlar. Bizi özel kılan şey, kendimize özgü kreasyon tasarımımızın olması. Müşterilerimizin gözünde işçilik, kalite ve ürün çeşitliliğimizle önemli firmalar arasında yer alıyoruz" yorumunu yaptı. Çıtır, 2020 yılında abiye giyimin temel renkleri siyah ve kırmızının dışında lavanta, leylak tonları, pudra ve kiremit tonlarına ağırlık verdiklerini söyledi.

ERCAN AKGÜN