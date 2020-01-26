İkiz ve üçüz bebeklere 26 milyon lira yardım

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi aileler için geçen yıl başlatılan “Çoklu Doğum Yardımı” kapsamında ikiz ve üçüz doğan 28 bin 938 bebeğe destek sağladı. Bakanlık, 2 yıl süresince çocuk başına aylık 150 lira destek veriyor

Türkiye'de ihtiyaç sahibi aileler için ilk kez geçen yıl başlatılan "Çoklu Doğum Yardımı" kapsamında ikiz ve üçüz doğan 28 bin 938 bebek için 14 bin 350 anneye toplam 26 milyon 207 bin lira ödeme yapıldı. "Yeni doğan bebeklerin ilk altını devletten" sloganıyla 2015'ten itibaren uygulanan doğum yardımlarıyla, evlatlarını kucağına almanın mutluluğunu yaşayan binlerce annenin sevinci perçinlendi. Bakanlık, Türkiye'nin sahip olduğu dinamik nüfus yapısının korunması ve ailelerin güçlendirilmesi amacıyla başlatılan uygulama kapsamında, 2019'da 1 milyon 120 bin 387 bebek için 1 milyon 77 bin 935 anneye ödeme yaptı. Bu dönemde doğum yardımı ödemelerinin toplam miktarı 477 milyon lira oldu.



2 YIL SÜREYLE DESTEK VERİLİYOR

Geçen yıl uygulamanın kapsamını genişleterek Çoklu Doğum Yardım Programı'nı hayata geçiren Bakanlık, ikiz ve üçüz bebek sahibi olan ihtiyaç sahibi ailelere iki yıl süresince çocuk başına aylık 150 lira destek sağlamaya başladı. Sağlık Bakanlığının Çocukluk Dönemi Aşı Takvimi'nde yer alan aşıların süresi içinde yaptırılması kaydıyla gerçekleştirilen yardımlardan, bugüne kadar ikiz ve üçüz bebeği olan 14 bin 350 anne yararlandı. Uygulama kapsamında 28 bin 938 bebek için toplam 26 milyon 207 bin lira ödeme yapıldı.



TÜM ANNELER DOĞUM YARDIMI ALABİLİYOR

Bakanlık, doğum yardımı programı kapsamında başvuran annelerin birinci bebeği için 300, ikincisi için 400, üçüncü ve sonrakiler için de 600 lira ödeme gerçekleştiriyor. Bu program Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya mavi kart sahibi tüm bebekler için uygulanıyor



BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?

Doğum yardımı başvuruları için öncelikle bebeğin ilgili nüfus müdürlüğünde kayıt işleminin yapılması gerekiyor. ARDINDAN "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi" ile şahsen veya posta-kargo yoluyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezleri'ne başvuruda bulunulabiliyor. Kamuda çalışanların ise çalıştığı yere müracaat etmesi yeterli.