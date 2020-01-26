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’nin zirvesi oldu

Türkiye’nin zirvesi Deriner Barajı oldu
Giriş Tarihi: 26.1.2020

ARTVİN'DE, Çoruh Nehri üzerinde temeli yapımına 1998 yılında başlanan, 249 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 6. yüksek gövdeli barajı olan Deriner Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES), beyaza bürünmüş hali havadan görüntülendi. Barajda 2019 yılında 1 milyar 684 milyon 993 bin 298 kWh enerji üreterek, milli ekonomiye 387 milyon 548 bin 459 TL katkı sağladı. 1998 yılında temeli atılan ve 14 yıl süren baraj, Türkiye'nin en yüksek enerji üreten barajı oldu.

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