Kamu işçilerine 31 Ocak’ta ikramiye

Kamu işçilerine yapılacak ilave tediye ödeme tarihleri belirlendi. Birinci tediyenin 13 günlük ilk taksiti 31 Ocak’ta ödenecek. İkinci taksit ise 22 Mayıs’ta hesaplara yatırılacak.

Kamu işçilerine yapılacak olan ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, birinci tediyenin 13 günlük ilk taksiti 31 Ocak'ta ödenecek. İkinci taksit ise 22 Mayıs'ta hesaplara yatırılacak. Yeraltı maden işçilerine bu yıl ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamı ise 23 Aralık'ta ödenecek. Kamu işçilerine yılda 52 günlük çıplak ücret tutarında tediye ödeniyor. Bu yıl ilk 26 günlük ödemeler 22 Mayıs'ta tamamlanacak. İkinci 26 günlük kısmın ödeme tarihlerinin ise ağustos ayında belli olması bekleniyor. 31 Ocak'ta ödenecek en düşük ilave tediye tutarı, asgari ücretle çalışan işçiler için 1275 lira olacak.



KADROYA GEÇENLERE

İlave tediye, kamu kurumlarında taşerondan kadroya alınan işçilere de ödeniyor. Belediye şirketlerine geçen taşeron işçilere ise ilave tediye ödemesi yapılmıyor. 696 sayılı KHK ile genel idarelerde 4/D sürekli işçi kadrosuna geçen işçilerin ilave tediye miktarları da belli oldu. En düşük maaş alan işçiye 948 lira ilave tediye ödemesi yapılacak.