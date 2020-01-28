  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > Kamu işçilerine 31 Ocak’ta ikramiye

Kamu işçilerine ’ta ikramiye

Kamu işçilerine 31 Ocak’ta ikramiye
Giriş Tarihi: 28.1.2020

Kamu işçilerine yapılacak ilave tediye ödeme tarihleri belirlendi. Birinci tediyenin 13 günlük ilk taksiti ’ta ödenecek. İkinci taksit ise 22 Mayıs’ta hesaplara yatırılacak.

Kamu işçilerine yapılacak olan ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, birinci tediyenin 13 günlük ilk taksiti 31 Ocak'ta ödenecek. İkinci taksit ise 22 Mayıs'ta hesaplara yatırılacak. Yeraltı maden işçilerine bu yıl ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamı ise 23 Aralık'ta ödenecek. Kamu işçilerine yılda 52 günlük çıplak ücret tutarında tediye ödeniyor. Bu yıl ilk 26 günlük ödemeler 22 Mayıs'ta tamamlanacak. İkinci 26 günlük kısmın ödeme tarihlerinin ise ağustos ayında belli olması bekleniyor. 31 Ocak'ta ödenecek en düşük ilave tediye tutarı, asgari ücretle çalışan işçiler için 1275 lira olacak.

KADROYA GEÇENLERE
İlave tediye, kamu kurumlarında taşerondan kadroya alınan işçilere de ödeniyor. Belediye şirketlerine geçen taşeron işçilere ise ilave tediye ödemesi yapılmıyor. 696 sayılı KHK ile genel idarelerde 4/D sürekli işçi kadrosuna geçen işçilerin ilave tediye miktarları da belli oldu. En düşük maaş alan işçiye 948 lira ilave tediye ödemesi yapılacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kamu işçilerine 31 Ocak’ta ikramiye haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN