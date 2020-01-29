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ne kadar? ne kadar oldu? fiyatı kaç? Çarşamba altın fiyatları

Güncel altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın fiyatı kaç? 29 Ocak Çarşamba altın fiyatları

29.01.2020, 12:48

vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Vatandaşlar ' ne kadar?', ' fiyatı ne kadar?', 'Tam altın kaç lira?' gibi soruların cevaplarını arıyor. İşte Çarşamba güncel altın fiyatları...

Gram altın alışı 299 lira 11 kuruştan satışı ise 299 lira 15 kuruştan işlem görüyor. Çeyrek altının ise alış fiyatı 481 lira 34 kuruşken satış fiyatı 492 lira 23 kuruş. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 29 Ocak güncel altın fiyatları…

Altının ons fiyatındaki yüzde 0,19'lik düşüşe paralel olarak gram altın da yüzde 0,21 değer kaybetti.

Yeni güne düşüşle başlayan çeyrek altın ise yüzde 0,46 değer kaybetti. Çeyrek altın 481 liradan işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise 2 bin 025 liradan satılıyor.

İşte altındaki son fiyatlar…

Ons

Alış: 1.565,65 dolar

Satış: 1.566,04 dolar

Gram

Alış: 299,11 lira

Satış: 299,15 lira

Çeyrek

Alış: 481,34 lira

Satış: 492,23 lira

Yarım

Alış: 959,34 lira

Satış: 984,45 lira

Cumhuriyet

Alış: 1.995,00 lira

Satış: 2.025,00 lira

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Güncel altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın fiyatı kaç? 29 Ocak Çarşamba altın fiyatları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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