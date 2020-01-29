Güncel altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın fiyatı kaç? 29 Ocak Çarşamba altın fiyatları

Güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Vatandaşlar 'Çeyrek altın ne kadar?', 'Gram altın fiyatı ne kadar?', 'Tam altın kaç lira?' gibi soruların cevaplarını arıyor. İşte 29 Ocak Çarşamba güncel altın fiyatları...