TCMB Başkanı Murat Uysal'dan flaş enflasyon açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal yılın ilk enflasyon raporunu açıklıyor. TCMB Başkanı Uysal: "Enflasyonun yıl sonunda yüzde 8,2 olarak gerçekleşeceği, 2021 yıl sonunda yüzde 5,4'e gerileyeceği tahmin edilmektedir." dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal yılın ilk enflasyon raporunu açıklıyor.



Uysal'ın sunumundan satır başları şöyle:

- Küresel iktisadi faaliyetteki zayıflama yılın son çeyreğinde de sürdü. Önümüzdeki dönemde gelişmiş ülkelerde büyümenin olumluya döneceğini, gelişmekte olan ülkelerde ise kırılganlıklara bağlı olarak büyüme görünümü etkilenebilir.

- Gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy akımlarında toparlanma gözledik. Türkiye'de kredi büyümesi hız kazandı. İktisadi faaliyette toparlanma eğilimi sürdü. Orta vadeli enflasyon belirsizliği önemli ölçüde azaldı.

- Ocak ayında 75 baz puanlık ölçülü bir indirim yaptık. Enflasyon beklentileri ve risk primindeki düşüşün de katkısıyla TL'deki getirisi tüm vadelerde geriledi. Enflasyon beklentilerinde belirgin bir iyileşme sağladık. TL'nin kısa vadeli oynaklığı diğer gelişmekte olan ülkeler ortalamasına geriledi.

- Kredi kanalının büyümeye desteği arttı. Zorunlu karşılıklardaki adımlar kredilerdeki canlanmaya katkıda bulundu.