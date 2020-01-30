Son dakika haberleri... THY, 5 Şubat-29 Şubat arasında tarifeli Çin uçuşlarını azaltacağını açıkladı. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından yapılan açıklamada "Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian uçuşlarımızda bir süredir görülen belirgin talep düşüşü nedeniyle bahse konu noktalara 5 Şubat - 29 Şubat tarih aralığına planlı uçuşlarımızda frekans azaltımına gidilecektir" ifadeleri kullanıldı.
Türk Hava Yolları Çin'de bazı lokasyonlara uçuş frekanslarını düşürme kararı aldı.
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün Twitter'dan "Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian uçuşlarımızda bir süredir görülen belirgin talep düşüşü nedeniyle bahse konu noktalara 5 Şubat - 29 Şubat tarih aralığına planlı uçuşlarımızda frekans azaltımına gidilecektir." açıklamasında bulundu.
ÜSTÜN'ÜN TWEETİ ŞÖYLE
THY'den Çin seferleri için flaş karar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.