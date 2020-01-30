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'den seferleri için flaş karar!

THY'den Çin seferleri için flaş karar!

30.01.2020, 13:55 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020,14:06

Son dakika haberleri... , 5 Şubat-29 Şubat arasında tarifeli uçuşlarını azaltacağını açıkladı. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından yapılan açıklamada "Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian uçuşlarımızda bir süredir görülen belirgin talep düşüşü nedeniyle bahse konu noktalara 5 Şubat - 29 Şubat tarih aralığına planlı uçuşlarımızda frekans azaltımına gidilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Türk Hava Yolları Çin'de bazı lokasyonlara uçuş frekanslarını düşürme kararı aldı.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün Twitter'dan "Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian uçuşlarımızda bir süredir görülen belirgin talep düşüşü nedeniyle bahse konu noktalara 5 Şubat - 29 Şubat tarih aralığına planlı uçuşlarımızda frekans azaltımına gidilecektir." açıklamasında bulundu.

ÜSTÜN'ÜN TWEETİ ŞÖYLE

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