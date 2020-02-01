ETİK’in raporu İzmir turizmine yön verecek

İzmir turizmini masaya yatıran Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği’nin raporu, kentin sınıfta kaldığını ortaya koydu. ETİK Başkanı Mehmet İşler, “Amacımız yatırımcılara ve yerel yönetimlere yol haritası çizmek” dedi

Türkiye'nin ilk otelciler derneği olarak 1958'de kurulan Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK), İzmir ve Ege'nin hem ülke çapında hem de uluslararası düzeyde turizmde atılım yapmasını sağlayan yapı taşlarından biri haline geldi. Turizme önemli katkılar sağlayan ETİK, son çalışmasıyla İzmir turizminin fotoğrafını çekti.



KAPADOKYA'DAN AZ

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) üyesi ETİK, İzmir turizminde yaşanan gelişmeleri değerlendiren 38 sayfalık bir rapor hazırladı. Turizm araştırmacısı ve ekonomist Erol Karabulut'un "İzmir'in geleceği Türkiye'nin de geleceğidir" başlığıyla hazırladığı ve 2019 verilerinin yer aldığı rapor, İzmir'in turizmde sınıfta kaldığını ortaya çıkardı. ETİK Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜROFED Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, raporu Yeni Asır'a değerlendirdi. İzmir'in yurtiçi pazarda aldığı payın düştüğünü ve kentin yabancı turiste ihtiyacı olduğunu belirten İşler, "Kapadokya'ya bile yılda 4 milyon turist gelirken, İzmir yurtdışındaki Türk vatandaşlarıyla beraber 2 milyon turist çekebiliyor. Bu düşündürücü bir konu" diye konuştu.



STRATEJİK HAMLE

Zengin turizm potansiyeline sahip, "Türkiye'de turizmin başladığı kent" olarak tanımlanan İzmir'in hak ettiği yerde olmadığını söyleyen İşler, "İzmir deniz, kum, güneş, termal ve 8 bin yıllık tarihiyle önemli imkanlara sahip" dedi. İşler, "Bu raporu hazırlamaktaki amacımız yatırımcıların bundan yararlanmasını sağlamak ve yerel yönetimlere bir yol haritası çizmek. İzmir her şeyin var olduğu, hiçbir şeyin tam olmadığı bir ilimiz. Yerel yönetimlerin ve turizm dinamiklerinin yeni bir marketing ile strateji geliştirmesi gerekiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ilk defa bir stratejik belge ortaya koydu ve burada isim verilmese de ortaya konulan doneler İzmir'i işaret ediyor. Antalya ve Muğla'nın yanı sıra oyuna İzmir'in de girmesi gerekiyor ki bahsedilen rakamlar yakalanabilsin" dedi. İzmir'in ihmal edilmişliğin dezavantajını stratejik yaklaşımla avantaja çevirebileceğini anlatan İşler, "İzmir'in geleceği Türkiye'nin de geleceğidir. İzmir- İstanbul arasındaki mesafenin 3 buçuk saate inmesi, 10 milyon kişi kapasiteli bir havaalanı İzmir için şans. Ayrıca İzmir kendi inanç, kongre, gastronomi ve sağlık turizmine sahip. İzmir'in 1 milyon 400 bin yabancı, 600 bin yerli olmak üzere 2 milyon turist sayısını 5-6 milyona ulaştıracağına inanıyorum. Bakanlık tarafından hazırlanan stratejik vizyon buna zemin hazırladı. İzmir önümüzdeki 10 yılda nitelikli turizme giden doğru yatırımlarla gerçekten bu hedefleri yakalayacak ve 2023 vizyonuyla büyük bir ivme kazanacaktır. Çünkü İzmir'de bir uyanış başladı" dedi.



ETIK'TEN ÖNERİLER

1- Pazardaki müşteri eğilimlerindeki değişiklikler, özellikle Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı araştırmaları ile tespit edilmeli.

2- Gecelik harcamaların artırılması için neler yapılması gerektiği, pilot uygulamalarla sektöre adapte edilmeli.

3- İzmir'in ulaşım olanakları için plan yapılmalır. THY örneğindeki gibi, doğrudan uçuşların fizibilitesi, münferit seyahatçileri de dikkate alarak yapılmalı.

4- İzmir, Kuşadası, İstanbul gibi kruvaziyer limanı olan destinasyonların koordineli çalışması için bir çalışma grubu kurulmalı.

5- Bu gruplar, kongre, spor, gastronomi, bisiklet, inanç gibi turizmi 12 aya yayacak alanlarda da hayata geçirilmeli.

6- İllerin varolan turistik talep yapısı saptanmalı ve o ilin tesislerinin, bölgelerinin hangi ürün ve marka üzerinde çalışması gerektiği çıkarılmalı.

7- Dünya eğilimlerine göre; hangi ürünün, ne zaman tanıtılacağı planlanmalı.

8- Destinasyonlara bağlılık ve sadakatin ya da onu terk edişin nedenleri ve ağırlıklarının rakiplerle karşılaştırmalı analizi yapılmalı.

9- Kongre, spor, kültür turizmi gibi alanların tamamlayıcıları olan yatırımlara öncelik verilmeli.

10- 8 bin yıldan fazla tarihi olan İzmir'in; Medeniyetler Müzesi ve Marina gibi eksikleri tamamlanmalı.

11- Bu yatırımlar, kitle ve paket turizminde olduğunun aksine turistik merkezleri bütünleşik görerek yapılmalı. Artık tek destinasyonla turizmde marka olunamaz.

TOLGA TEKİN