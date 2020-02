Konut alırken betona dikkat!

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Başkanı Tamer Saka, binalarda beton kalitesinin önemine işaret ederek, “Yapılarımızı inşa ederken beton kalitesine dikkat etmeliyiz. Tüketicilerin de bilinçli davranması gerekiyor” dedi.

24 Ocak Cuma günü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle akıllara yine, "Yapılarımız ne kadar güvenli?" sorusu geldi. Uzmanlar, ülkemizin bu büyüklükteki depremlere karşı her zaman hazırlıklı olması gerektiği konusunda uyarıyor. Ülkemizin deprem kuşağında yer alması, yapılan konutların kalitesini daha da önemli hale getiriyor. Küçük ve büyük çaplı depremlerin her an yaşanma riskine karşın, yapılarda kullanılan beton kalitesinin önemi oldukça artıyor. Yapıların deprem yönetmenliklerine uygun ve kaliteli malzemelerden üretilmesi gerektiğinin altını çizen Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Başkanı Tamer Saka, deprem kuşağında yer alan Türkiye'de hem inşaatı yapanlar hem de konut alanlar için kalite ve güvenlik unsurunun öncelikli olması gerektiğini söyledi. Yapıları inşa ederken, güvenli tasarım ve yapım tekniklerinin uygulanması gerektiğine vurgu yapan Saka, burada beton kalitesine özellikle dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi. İnşaat müteahhitlerinin standartlara uygun yapı malzemeleri kullanmaları gerektiğini ifade eden Saka, tüketicilerin de konut alırken yapı malzemeleri kalitesi hakkında mutlaka bilgi edinmeleri gerektiğini vurguladı.



BETONARME GÜVENLİDİR

Betonarme binaların güvenli ve ekonomik yapılar olduğunu söyleyen Saka, şunları söyledi: "Konut alırken, bina yapımında kullanılan malzemeler, binanın tasarımı ve yapım teknikleri ön plana çıkmalıdır. Bu nedenle yapılarımızı inşa ederken güvenli tasarım ve yapım teknikleri uygulanmalı ve beton kalitesine dikkat etmeliyiz. 24 Ocak Cuma günü Elazığ'da yaşadığımız depremde çok sayıda vatandaşımızı kaybettik, yüzlerce kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar diliyoruz. Bu vahim olayın tekrar yaşanmaması için yapılarda kaliteli beton kullanılması gerektiğini önemle vurguluyoruz."